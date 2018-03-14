Алиханов после путинского послания уверен в загрузке ПСЗ «Янтарь»

Об этом он заявил в ходе поездки на предприятие.

«Часть линейки будет меняться. Есть новые типы судов, которые будут строиться в ближайшее время в России. И те посылы, которые были даны в Послании Президента, в этом смысле гарантируют загрузку нашему Прибалтийскому судостроительному заводу», приводит слова Алиханова пресс-служба правительства области.

Предприятие с прошлого года значительно расширило долю гражданской продукции и продолжает строительство военных кораблей.

Ранее завод получил заказ от Рыболовецкого колхоза имени В. И. Ленина из Петропавловска-Камчатского. Предприятие построит три траулера-сейнера. Суда такого типа построят впервые в России за 20 лет.

Алиханов отметил, что правительство активно сотрудничает с заводом и привлекает новых заказчиков. По его словам, «оборонка» занимает 80% заказов предприятия, что на 10% меньше показателей прошлых лет.

Ранее на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» торжественно спустили со стапеля на воду траулер «Ленинец». Это первое рыболовное судно подобного типа, построенное в России за последние десятилетия. Калининградское предприятие стало пионером в строительстве рыболовных судов в новейшей истории России. Флот не обновлялся уже более двух десятилетий. В прошлом году на федеральном уровне внедрили инструмент поддержки для предприятий, вкладывающих инвестиции в строительство новых судов.

Фото: gov39.ru