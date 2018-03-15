Пропаганда войны

В течение последних трех дней экспертные круги Армении широко обсуждают сценарий назначенных с 12-ого по 17-е марта военных учений в Азербайджане , пытаясь выяснить их геополитическую цель.

Конечно, трудно лишь на основе лаконичного сообщения Министерства обороны Азербайджана полноценно раскрыть настоящие цели этого представления, автором которого является наследный правитель Азербайджана. Поскольку в сообщении говорится о трех задачах — отражение атаки противника, восстановление оборонительной линии с помощью контратак, переход в полноценное наступление — очевидно, что на самом деле мы имеем дело с идеологизированным вариантом однажды уже испробованных военных действий.

Получается, что это не детали выдуманного сценария, а повторение уже случившегося только в более большом масштабе. И если кто-то забыл об этом, мы вынуждены напомнить, что содержание нынешнего заявления министерства обороны Азербайджана является повторением сценария апрельской войны 2016 год, который пытался представить миру Азербайджан, своими основными военными, политическими и идеологическими составляющими.

Разница только в масштабах и объемах, то есть военные действия с участием сил спецназовцев Азербайджана в 2016 году на этот раз заменены сценарием военных действий с участием 25-тысячной армии.

Считаем, что не стоит отклоняться от чисто военной оценки этих учений и не стоит называть этот сценарий осторожным или пораженческим, как думают некоторые наши коллеги. Эти учения, организованные накануне ожидаемых в Азербайджане президентских выборов, являются составляющей частью или повторением знакомого нам сценария, просто в совершенно других объемах и с привлечением больших человеческих ресурсов.

Остальное все то же самое, потому что последовательность пунктов легенды этих учений по содержанию не отличается от развития событий во время апрельской войны, как их представлял Азербайджан.

Первый пункт: отбрасывание атаки противника.

Как и в апреле 2016 года, придумывается легенда о нападении армян, для введения в заблуждение международного сообщества. На учениях тоже развивается версия того, что якобы армяне снова напали первыми, атаковав по нескольким направлениям, но по более широкому спектру, в том числе, на линии армяно-азербайджанской границы. Это оправдывает то, что Азербайджан не ограничивается простым контрударом.

Естественно, с этой целью в информационное поле будет сброшена соответствующая дезинформация. Потом, чтобы показать, что якобы армяне первыми атаковали Азербайджан пойдет на имитационное отступление с некоторых огневых точек линии соприкосновения и даже выведет войска из некоторых приграничных населенных пунктов.

А потом начнется артиллерийский обстрел оставленных им же позиций. Не будем забывать, что в 1939 году гитлеровская Германия именно по такому сценарию напала на Польшу , использую эсэсовцев в польской форме.

Второй пункт: восстановление оборонительной линии с помощью контратак.

Возможно, перед этим этапом будут привлечены также международные посредники и сотрудники дипломатических миссий в Азербайджане, которым можно будет показать потерянные якобы во время наступления армян позиции, которые уже обрабатываются азербайджанской артиллерией. Затем азербайджанская армия, преследуя выдуманного им же противника, восстановит свои позиции.

Возможно также, что на этих позициях появится несколько обезглавленных и изуродованных тел азербайджанцев, которые сразу же будут показаны в эфире и распространены по всему миру.

В то же время выступит с заявлением и министерство иностранных дел Турции , обвиняя Армению в новой агрессии, направленной против Азербайджана, возможно также, что будет предпринята попытка перенести вопрос в Совет безопасности ООН . А до этого основные силы азербайджанской армии займут исходные позиции в тылу участников такого военно-политического цирка, готовясь к решающему удару.

Для Азербайджана важно, чтобы Баку обеспечил этим для себя легитимное право контратаки, возложив ответственность за случившееся на армянскую сторону.

Третий пункт: широкомасштабное наступление, сопровождаемое интенсивными бомбардировками и ракетными обстрелами.

Основными целями этих ударов будут тыловые объекты, казармы и дороги, связующие Армению с Арцахом (самоназвание НКР — прим. ред.). Поскольку в условиях наличия приборов постоянного наблюдения исключается вариант незаметного приближения к армянским позициям, то будет применено одновременное давление по всей линии фронта, от территории Нахичевани до северо-запада — Ерасхаван-Вайк, и северо-запада — по направлению Зангезура, параллельно наносимыми отвлекающими ударами, чтобы достичь превосходства на основном направлении — Карабахе.

Не обладая необходимым преимуществом для прорыва фронта, Азербайджан может применить также тактику тыловых десантов, чтобы окружить армянские войска по основным направлениям и получить возможность применить тяжелую военную технику.

Возникает вопрос: в чем принципиальное отличие трех указанных пунктов военных учений, организованных накануне президентских выборов, от апрельского сценария 2016 года. Очевидно, что в плане доктрины нет никаких принципиальных различий, потому что в обоих случаях азербайджанская легенда основана на той же идеологии:

А) перенести ответственность на противника и выступить в роли жертвы,

Б) сыницировать вынужденную контратаку, якобы, чтобы вернуть потерянное,

В) захватить и расширить свои территории в результате контратаки.

Единственное существенное отличие между разработанным до апрельской войны 2016 года сценарием и нынешними учениями состоит в их масштабах. То есть, прежний сценарий блицкрига с использованием сил специального назначения остается в силе, однако теперь это будет носить широкомасштабный характер, с применением всех видов оружия.

И чтобы подготовить собственную общественность к осуществлению такого сценария, азербайджанские власти представляют этой общественности не политические и экономические программы кандидата в президенты и идеологию, а лишь рекламу результатов прежней войны, разыгрывая эти учения, и перевоплощая учения в идеологию войны.

Известно, что Европарламент и другие международные структуры уже отказались от мониторинга выборов в Азербайджане, будучи заранее уверенными в том, что итоги предопределены. Это, однозначно, является моральным шагом, но не учитывается то, что начавшимися в Азербайджане широкомасштабными военными учениями предвыборная борьба превращается в очевидную военную пропаганду.