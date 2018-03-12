КНР во второй половине года проведет испытания по взлету с воды гидросамолета AG600

ШАНХАЙ , 12 марта. / ТАСС /. Китай проведет первые испытания крупнейшего в мире гидросамолета AG600 по взлету с поверхности воды во второй половине этого года. Об этом сообщает в понедельник информационный портал «Чжунго синьвэньван» со ссылкой на Китайскую авиастроительную корпорацию (AVIC).

Первому взлету с воды будет предшествовать целая серия испытаний по рулению на воде на разных скоростях, а также проверка водонепроницаемости и стабилизации корпуса, уточнили в корпорации.

Созданный Китайской авиастроительной корпорацией (Aviation Industry Corp of China) гидросамолет предназначен для нужд гражданской авиации. Он сконструирован специально для борьбы с лесными пожарами и проведения спасательных операций. Ранее проходила информация, что данный самолет может быть задействован и ВВС Народно-освободительной армии Китая для защиты интересов страны на море при проведении патрульных операций.

Максимальная взлетная масса AG600 составляет 53,5 тонн. Он может развивать скорость до 500 км/ч с дальностью полета до 4,5 тыс. километров и продолжительностью нахождения в воздухе до 12 часов. Длина самолета — 37 м, размах крыльев — 38,8 м. Гидросамолет может взлетать и садиться как на обычных аэродромах, так и водной поверхности.

Самолет будет выпускаться в пассажирской и грузовой модификациях. AG600 станет крупнейшим в мире воздушным судном такого класса. Первые летные испытания самолета состоялись в декабре 2017 года в городе Чжухай (южная провинция Гуандун). Для набора взлетной скорости AG600 потребовалось тогда около 600 метров взлетно-посадочной полосы.