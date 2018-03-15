Ракетный корабль «Татарстан» возвратился в пункт базирования после артиллерийских стрельб

По результатам выхода в море на сдачу элементов второй курсовой задачи К-2 личный состав «Татарстана» выполнил стрельбы по воздушной, морской и береговой целям на оценку «хорошо».

Ракетный корабль «Татарстан» Каспийской флотилии возвратился в пункт постоянной дислокации после успешного выполнения артиллерийских и зенитно-артиллерийских стрельбы в море.

По результатам выхода в море на сдачу элементов второй курсовой задачи К-2 личный состав «Татарстана» выполнил стрельбы по воздушной, морской и береговой целям на оценку «хорошо».

Корабельные артиллеристы усовершенствовали навыки в стрельбе из различных видов вооружения корабля, в том числе из артиллерийского комплекса АК-630М, артиллерийской установки АУ АК-176М и зенитного ракетно-артиллерийского комплекса ЗРАК «Палаш».

Таким образом, экипаж корабля подтвердил готовность к выполнению задач по предназначению одиночным кораблем в море.

Следующей задачей для моряков станет подготовка к выходу корабля в составе отряда для выполнения совместных стрельб.