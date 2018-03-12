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Минобороны обвинило США в желании расколоть Сирию
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США стремятся расколоть Сирию, заявили в Минобороны 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: © AFP 2018 / Delil Souleiman
США стремятся расколоть Сирию, несмотря на обещания сохранить целостность и суверенитет страны, заявил в понедельник газете "Красная звезда" заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
"Намерения американцев понятны. Расколоть Сирию вопреки обещаниям сохранить территориальную целостность и суверенитет этой страны. Подконтрольные США силы кооперируются с боевиками той же террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России). И это происходит опять же под руководством и контролем американцев", — сказал он.
Замминистра отметил, что сегодня Вашингтон поощряет сепаратистки настроенные национальные меньшинства.
"Они (США — ред.) также ведут определенную игру с вооруженными формированиями нацменьшинств, в том числе и с курдами. При этом говорят о создании некой зоны безопасности под контролем неких формирований, численность которых, по последним данным, 40 тысяч человек", — сказал он.
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