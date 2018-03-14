Активная фаза учений спецназа России и Белоруссии начнется 19 марта

Совместные российско-белорусские учения, в которых планируется задействовать около 600 военнослужащих и 80 единиц военной техники, пройдут в соответствии с планом сотрудничества между министерствами обороны двух стран.

"Российские десантники ульяновского соединения ВДВ и военнослужащие подразделения ССО ВС Республики Беларусь в ходе первых совместных тактических учений 2018 года планируют провести совместное высотное десантирование для выполнения последующей учебно-боевой задачи по разведке. Активная фаза учений будет проходить с 19 по 22 марта на военном полигоне ВДВ Поливна в Ульяновской области", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что во время учений российские и белорусские десантники отработают комплекс миротворческих задач с нейтрализацией условных отрядов незаконных вооруженных формирований.

Высотные прыжки (от 4 тысяч до 8 тысяч метров до земли) выполняются российскими десантниками на парашютной системе спецназначения «Арбалет» с использованием кислородного оборудования.