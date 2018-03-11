Военные связисты отработали установку каналов защищенной связи в Самарской области

Занятия по боевой подготовке прошли в бригаде управления 2-й армии ЦВО, сообщили в пресс-службе округа. Связисты обеспечили передачу информации по защищенным каналам для дислоцирующихся на территории региона соединений и войсковых частей.

Главная задача этих практических занятий — обеспечение беспрерывной защищенной связи между подразделениями разных родов войск, которые совершенствуют свою боевую подготовку на полигонах. В этом военнослужащим помогли цифровые радиорелейных станции. Мотострелки, танкисты, ракетчики и артиллеристы смогли беспрепятственно выполнять поставленные задачи благодаря налаженному каналу связи.

Не обошлось и без современных технологий: связисты выполнили нормативы по развертыванию каналов видеоконференцсвязи в полевых условиях.