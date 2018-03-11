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Военные связисты отработали установку каналов защищенной связи в Самарской области
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Военные связисты отработали установку каналов защищенной связи в Самарской области 

ТРК Губерния 11 марта 2018
Занятия по боевой подготовке прошли в бригаде управления 2-й армии ЦВО, сообщили в пресс-службе округа. Связисты обеспечили передачу информации по защищенным каналам для дислоцирующихся на территории региона соединений и войсковых частей.
Главная задача этих практических занятий — обеспечение беспрерывной защищенной связи между подразделениями разных родов войск, которые совершенствуют свою боевую подготовку на полигонах. В этом военнослужащим помогли цифровые радиорелейных станции. Мотострелки, танкисты, ракетчики и артиллеристы смогли беспрепятственно выполнять поставленные задачи благодаря налаженному каналу связи.
Не обошлось и без современных технологий: связисты выполнили нормативы по развертыванию каналов видеоконференцсвязи в полевых условиях.
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