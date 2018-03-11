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Американский флот лишился головного авианосца
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Американский флот лишился головного авианосца 

Российская Газета 1 час назад
Военно-морской флот США почти на полтора года останется без головного авианосца типа Nimitz. Как сообщает портал NavalToday, корабль встал на плановый ремонт в сухой док Бремертона, штат Вашингтон.
За пятнадцать месяцев специалисты должны провести ремонт и модернизацию систем управления, выполнить работы по защите корпуса, обновить боевые системы и подъемники. Запланированный объем работ составляет 315 тысяч человеко-часов. Ремонт должен завершиться в мае будущего года, после этого корабль выйдет на испытания.
По словам одного из руководителей модернизации авианосца USS Nimitz, скорей всего, данные ремонтные операции станут одними из последних в истории корабля. Но благодаря проведенной модернизации он сможет продолжить службу.
USS Nimitz — первый из одноименной серии атомных авианосцев. Получил название в честь Честера У. Нимица, главнокомандующего Тихоокеанским флотом США во время Второй Мировой войны. Корабли подобного класса — самые большие в мире. Водоизмещение USS Nimitz — 106 тысяч тонн. Длина корабля — 332,8 метра, ширина — 76,8. Мощность энергетической установки — 260 тысяч лошадиных сил. Дальность плавания не ограничена. Команда — 3200, авиагруппа — 2480 человек. На вооружении стоит радиолокационное и радиоэлектронное оружие, ракеты. В авиационной группе — 90 самолетов и вертолетов.
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