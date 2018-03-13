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С подразделениями морской пехоты Черноморского флота прошла тренировка по посадке на десантные корабли
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С подразделениями морской пехоты Черноморского флота прошла тренировка по посадке на десантные корабли 

ТК «Звезда» 13 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание в ходе мероприятия было уделено совершенствованию экипажами бронетранспортёров БТР-82А личных практических навыков по заведению боевой техники в твиндек корабля, её размещению и креплению.
На Черноморском флоте (ЧФ) в соответствии с планом боевой подготовки прошло занятие с экипажем большого десантного корабля (БДК) «Николай Фильченков» и подразделениями бригады морской пехоты.
В ходе мероприятия отрабатывалась организация погрузки на БДК боевой техники и личного состава морской пехоты, а также высадки десанта.
Особое внимание было уделено совершенствованию экипажами бронетранспортёров БТР-82А личных практических навыков по заведению боевой техники в твиндек корабля, её размещению и креплению, а также отработке действий по развёртыванию боевых машин после высадки в боевой порядок, подготовке их к самовытаскиванию, буксировке и преодолению водных преград.
В проведении занятия приняли участие порядка 100 военнослужащих, было задействовано 10 единиц техники морской пехоты.
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