С подразделениями морской пехоты Черноморского флота прошла тренировка по посадке на десантные корабли

Особое внимание в ходе мероприятия было уделено совершенствованию экипажами бронетранспортёров БТР-82А личных практических навыков по заведению боевой техники в твиндек корабля, её размещению и креплению.

На Черноморском флоте (ЧФ) в соответствии с планом боевой подготовки прошло занятие с экипажем большого десантного корабля (БДК) « Николай Фильченков » и подразделениями бригады морской пехоты.

В ходе мероприятия отрабатывалась организация погрузки на БДК боевой техники и личного состава морской пехоты, а также высадки десанта.

Особое внимание было уделено совершенствованию экипажами бронетранспортёров БТР-82А личных практических навыков по заведению боевой техники в твиндек корабля, её размещению и креплению, а также отработке действий по развёртыванию боевых машин после высадки в боевой порядок, подготовке их к самовытаскиванию, буксировке и преодолению водных преград.

В проведении занятия приняли участие порядка 100 военнослужащих, было задействовано 10 единиц техники морской пехоты.