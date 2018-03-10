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Подразделения ПВО Балтфлота под Калининградом отрабатывают прикрытие от ударов противника
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Подразделения ПВО Балтфлота под Калининградом отрабатывают прикрытие от ударов противника 

ТАСС 10 марта 2018
Фото: Вести Калининград
КАЛИНИНГРАД, 10 марта. /ТАСС/. Подразделения войсковой противовоздушной обороны (ПВО) армейского корпуса Балтийского флота на учениях под Калининградом отрабатывают прикрытие войск и объектов от воздушного нападения противника, сообщил ТАСС в субботу официальный представитель флота Роман Мартов.
"Более 500 военнослужащих и 100 единиц боевой и специальной техники, задействованные в полевом сборе подразделений войсковой ПВО армейского корпуса флота, на нескольких полигонах в Калининградской области отрабатывают вопросы прикрытия войск и важнейших объектов от ударов средств воздушного нападения условного противника", — сказал собеседник агентства.
Задачи по ведению противовоздушной обороны решают с применением переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска», зенитных артиллерийских комплексов «Шилка», зенитных ракетных систем «Тор», стоящих на вооружении подразделений войсковой ПВО, отметил Мартов.
На завершающем этапе полевого выхода пройдут тренировки по управлению огнем в составе дивизионов и боевые стрельбы из штатного вооружения. Для обозначения условного противника планируют задействовать самолеты морской авиации флота, а также специальные средства имитации и воздушные мишени.
Войсковая ПВО — род войск Вооруженных Сил РФ, составная часть Сухопутных войск. Цель и предназначение — защита группировок сухопутных войск и объектов вне зоны военных действий (тыла) от ударов средств воздушного нападения противника.
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