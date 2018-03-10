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В Эстонии пройдут крупные международные учения
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Эстония объявила о проведении самых крупных военных учений 

RT на русском 10 марта 2018
В Эстонии в мае пройдут самые крупные военные учения с момента провозглашения независимости республики, в них примут участие более 13 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Postimees со ссылкой на главный штаб Сил обороны страны.
Учения будут называться Siil и пройдут со 2 мая по 14 мая. Маневры будут проходить в нескольких регионах, а главная часть учений — на юге и юго-востоке Эстонии.
В учениях примут участие союзники республики: Великобритания, США, Дания, Германия, Польша, Франция, Латвия, Литва, Канада, Бельгия, Финляндия, Швеция, Грузия, Украина, Ирландия.
В феврале в Таллине прошёл военный парад в честь столетия Эстонии.
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