В Эстонии пройдут крупные международные учения

Эстония объявила о проведении самых крупных военных учений

Эстонии в мае пройдут самые крупные военные учения с момента провозглашения независимости республики, в них примут участие более 13 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Postimees со ссылкой на главный штаб Сил обороны страны.

Учения будут называться Siil и пройдут со 2 мая по 14 мая. Маневры будут проходить в нескольких регионах, а главная часть учений — на юге и юго-востоке Эстонии.

США, Дания, Германия, Польша, Франция, Латвия, Литва, Канада, Бельгия, Финляндия, Швеция, Грузия, Украина, Ирландия. В учениях примут участие союзники республики: Великобритания