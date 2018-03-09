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Латвийские военные протестировали американский многофункциональный локатор
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Латвийские военные протестировали американский многофункциональный локатор 

Вести.Ru 9 марта 2018
Фото: Вести.Ru
В Вооруженных силах Латвии впервые протестировали многофункциональный американский радиолокатор TPS-77 MRR. Три таких радара должны поступить в латвийскую армию для усиления ее возможностей по наблюдению за воздушным пространством.
Договор на их закупку у американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin был заключен в октябре 2015 года, передает РИА Новости. Его подписали тогдашний министр обороны Латвии Раймонд Вейонис и вице-президент Lockheed Martin Radar Surveillance Systems Грег Лариони.
По словам нынешнего главы латвийского Минобороны Раймонда Бергманиса, покупка радиолокаторов внесет большой вклад в укрепление боеспособности и модернизацию вооруженных сил Латвии, дав им возможность «адекватно реагировать на современные угрозы, с которыми сталкиваются страны НАТО». Наблюдение за низкими полетами и идентифицирование цели — жизненно важная часть защиты воздушного пространства Латвии, подчеркнули в ведомстве. А современные технологии «позволяют соединить многофункциональный локатор с радиолокационными системами во всем мире», отмечает министр обороны Бергманис.
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