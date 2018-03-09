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ВС Азербайджана проведут широкомасштабные военные учения с 12 до 17 марта
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ВС Азербайджана проведут широкомасштабные военные учения с 12 до 17 марта 

РИА Новости 9 марта 2018
БАКУ, 9 мар — РИА Новости. ВС Азербайджана проведут широкомасштабные военные учения, на них привлекут до 25 тысяч личного состава военнослужащих, 250 единиц танков и другой бронетехники, до тысячи ракетно-артиллерийских установок разного калибра, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
"Согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами господином Ильхамом Алиевым, с 12-го по 17-ое марта пройдут широкомасштабные учения с участием различных видов, родов войск, объединений и соединений Азербайджанской Армии", — говорится в сообщении.
Уточняется, что «на учения привлекаются до 25 тысяч личного состава военнослужащих, до 250 единиц танков и другой бронетехники, до 1000 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 50 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения».
"В ходе учений войска будут выполнять задачи по отражению наступления противника, нанесению ему огневого поражения, а также нанесением контрударов, восстановление линии обороны по выгодным рубежам с дальнейшим проведением широкомасштабной контрнаступательной операции. На учениях, которые пройдут в сложных условиях горного рельефа и радиоэлектронной обстановки, предполагается отработка тактических эпизодов по взаимодействию соединений и воинских частей, управлению войсками и огневыми средствами, а также предотвращению различных действий условного противника", — уточняет Минобороны.
В ходе учений на различных полигонах будут проводиться боевые стрельбы с использованием новых систем вооружения, недавно принятых на вооружение.
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