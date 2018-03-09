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Учебный корабль «Перекоп» вышел в Атлантический океан
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Учебный корабль «Перекоп» прошел пролив Ла-Манш и вышел в Атлантический океан 

ТАСС 9 марта 2018
Фото: РИА Новости
Учебный корабль Балтийского флота "Перекоп", совершающий дальний морской поход, прошел проливы Па-де-Кале, Ла-Манш и вышел в Атлантический океан, сообщил ТАСС в пятницу официальный представитель флота Роман Мартов.
"Учебный корабль "Перекоп", совершающий первое плавание вокруг Евразии в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Министерства обороны РФ, прошел проливы Па-де-Кале, Ла-Манш и вышел в Атлантический океан", — сказал он, отметив, что позади остались Балтийское и Северное моря, скандинавские проливы.
В ходе штурманского похода, начавшегося 1 марта в Кронштадте, учебный корабль "Перекоп" побывает в четырех океанах, впервые за свою историю пройдет по Северному морскому пути. За более чем полугодовое плавание корабль преодолеет почти 22 тыс. морских миль (более 41 тыс. километров).
В общей сложности штурманскую практику пройдут на борту "Перекопа" более 500 курсантов четырех вузов.
Учебный корабль "Перекоп" проекта 887 построен в 1967 году на Щецинской судоверфи в Польше. Оснащен современным радиотехническим и навигационным оборудованием, имеет боевое вооружение.
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