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На подводных силах ТОФ прошли мероприятия, посвященные памяти экипажа подводной лодки «К-129»
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На подводных силах ТОФ прошли мероприятия, посвященные памяти экипажа подводной лодки «К-129» 

ТК «Звезда» 9 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Участники митинга почтили память моряков, возложили цветы и венки к мемориалу в честь подводников, погибших при выполнении боевых задач.
В Вилючинске (Камчатский край) прошли мероприятия в память об экипаже погибшей дизель-электрической подводной лодки «К-129».
На главной площади города подводников состоялся митинг, в котором приняли участие командующий подводными силами Тихоокеанского флота контр-адмирал Владимир Дмитриев, группа командования и военнослужащие подводных сил ТОФ.
Участники митинга почтили память моряков, возложили цветы и венки к мемориалу в честь подводников, погибших при выполнении боевых задач.
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