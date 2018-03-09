На подводных силах ТОФ прошли мероприятия, посвященные памяти экипажа подводной лодки «К-129»

Участники митинга почтили память моряков, возложили цветы и венки к мемориалу в честь подводников, погибших при выполнении боевых задач.

Вилючинске ( Камчатский край ) прошли мероприятия в память об экипаже погибшей дизель-электрической подводной лодки «К-129».

На главной площади города подводников состоялся митинг, в котором приняли участие командующий подводными силами Тихоокеанского флота контр-адмирал Владимир Дмитриев , группа командования и военнослужащие подводных сил ТОФ.

Участники митинга почтили память моряков, возложили цветы и венки к мемориалу в честь подводников, погибших при выполнении боевых задач.