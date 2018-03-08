В Польше разжаловали военнослужащих времён коммунизма

Сенат Польши принял закон о разжаловании польских военнослужащих времён коммунизма

Верхняя палата польского парламента приняла закон о разжаловании военнослужащих, получивших звания во времена социалистической Польской Народной Республики. Об этом сообщает Polskie Radio. Отмечается, что подобные решения в отношении генералов будет принимать президент страны по представлению министра обороны.

Решения в отношении офицеров, имеющих более низкие звания, глава оборонного ведомства будет принимать самостоятельно.

Ранее закон был одобрен сеймом Польши . Впоследствии документ попадёт на подпись президенту.

6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинения польского народа в причастности к холокосту. 1 марта документ вступил в силу.