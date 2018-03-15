Ракетное соединение ЮВО проведет стрельбы под Астраханью

Ракетное соединение ЮВО с комплексом «Искандер-М» проведет стрельбы под Астраханью

"В ходе марша по пересеченной местности ракетчикам предстоит отработать не менее десяти учебно-боевых задач. Ракетчикам предстоит преодолеть зараженные участки местности, развернуть комплексы и нанести условные ракетные ударов по заданным целям", — говорится в сообщении. Дислоцированное в Краснодарском крае ракетное соединение, оснащенное комплексом "Искандер-М", совершает многокилометровый марш на полигон Капустин Яр в Астраханской области , где проведет тактическое учение с боевыми пусками ракет. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Тактическое учение пройдет в течение месяца, в нем задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники и принимают участие более 400 военнослужащих.