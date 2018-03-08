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Военнослужащие ТОФ принимают участие в спортивно-массовых мероприятиях, посвященных Международному женскому дню
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Военнослужащие ТОФ принимают участие в спортивно-массовых мероприятиях, посвященных Международному женскому дню 

ТК «Звезда» 8 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Всего в спортивно-массовых мероприятиях задействовано более 3000 военнослужащих, гражданский персонал воинских частей, жители военных гарнизонов.
В объединениях, соединениях и в воинских частях Тихоокеанского флота сегодня проходят спортивные праздники, приуроченные к Международному женскому дню.
В частях Приморья и на Камчатке в рамках программы праздничного дня проводятся соревнования по перетягиванию каната, настольному теннису, армреслингу, силовому многоборью. Военнослужащие частей и соединений войск и сил на Северо-востоке России принимают участие в лыжной гонке на 5 километров, а командование подводных сил ТОФ проводит товарищеские встречи между экипажами субмарин по хоккею с шайбой.
Также на флоте в ряде соединений прошли блицтурниры по мини-футболу и волейболу.
Всего в спортивно-массовых мероприятиях задействовано более 3000 военнослужащих, гражданский персонал воинских частей, жители военных гарнизонов.
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