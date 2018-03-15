На полигоне «Ядрово» подписали соглашение о строительстве системы дегазации

Как говорится в сообщении, проведением работ по строительству системы дегазации на полигоне ТБО «Ядрово» будет заниматься компания Multriwell. Планируется, что полный запуск системы будет осуществлен до 15 июня.

Голландская компания Multriwell успешно провела рекультивации более чем 400 полигонов в мире. Технологии, применяемые Multriwell, адаптированы под российские условия. Как заявил коммерческий директор корпорации Юджин Тиммерманс, специалисты построят систему труб, которая сможет активизировать все биопроцессы.