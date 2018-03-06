Встреча министров обороны Грузии и Швеции 

Тбилиси, 6 марта /Синьхуа/ — Военнослужащие из Швеции с 2019 года включатся в международные учения НАТО-Грузия. Об этом заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист сегодня на встрече с министром обороны Грузии Леваном Изория.
По сообщению администрации оборонного ведомства Грузии, в ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями о перспективах сотрудничества в военной, военно-технической сферах и в области военного образования, а также других вопросах, представляющих взаимный интерес.
Министр обороны Швеции заявил о поддержке вступления Грузии в евроатлантические структуры. Он отметил, что интеграция Грузии в НАТО важна для всего региона.
Визит министра обороны Швеции продлится до 7 марта. —0—