Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» вышел в Средиземное море

За полгода плавания корабль, в состав экипажа которого входят более 500 курсантов военно-морских учебных заведений России , пройдет более 41 тыс. км.

Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп», выполняющий задачи дальнего похода, завершил проход Гибралтарского пролива и вошел в Средиземное море.

За время перехода через Атлантику экипаж корабля совершенствовал морскую выучку, провел ряд корабельных учений по борьбе за живучесть, а также по маневрированию в районах интенсивного судоходства и рыбного промысла.

В новый учебный поход корабль вышел 1 марта. Дальний морской поход учебного корабля проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны России . Будущие военно-морские офицеры на корабле выполняют учебную программу, в частности, по связи и кораблевождению. В общей сложности в морском походе принимают участие более 500 курсантов.

В ходе штурманского похода учебный корабль «Перекоп» побывает в четырех океанах, впервые за свою историю пройдет по Северному морскому пути. Кораблю предстоит пройти за более чем полугодовое плавание почти 22 тыс. морских миль (более 41 тыс. километров). В программе похода — восемь деловых заходов в иностранные и российские порты.