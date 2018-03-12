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«Перекоп» вышел в Средиземное море
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Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» вышел в Средиземное море 

ТК «Звезда» 12 марта 2018
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
За полгода плавания корабль, в состав экипажа которого входят более 500 курсантов военно-морских учебных заведений России, пройдет более 41 тыс. км.
Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп», выполняющий задачи дальнего похода, завершил проход Гибралтарского пролива и вошел в Средиземное море.
За время перехода через Атлантику экипаж корабля совершенствовал морскую выучку, провел ряд корабельных учений по борьбе за живучесть, а также по маневрированию в районах интенсивного судоходства и рыбного промысла.
В новый учебный поход корабль вышел 1 марта. Дальний морской поход учебного корабля проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны России. Будущие военно-морские офицеры на корабле выполняют учебную программу, в частности, по связи и кораблевождению. В общей сложности в морском походе принимают участие более 500 курсантов.
В ходе штурманского похода учебный корабль «Перекоп» побывает в четырех океанах, впервые за свою историю пройдет по Северному морскому пути. Кораблю предстоит пройти за более чем полугодовое плавание почти 22 тыс. морских миль (более 41 тыс. километров). В программе похода — восемь деловых заходов в иностранные и российские порты.
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