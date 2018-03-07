Власти Кубани помогут семьям военных, погибших в Сирии при крушении Ан-26 

КРАСНОДАР, 7 мар — РИА Новости. Власти Краснодарского края окажут всю необходимую помощь семьям кубанских военных, погибших в Сирии при крушении самолета Ан-26, регион выплатит по одному миллиону рублей родным погибших, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Российский военно-транспортный самолет Ан-26 во вторник днем потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим. На борту самолета, по последним данным Минобороны РФ, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных сил РФ.
"К большому сожалению, при крушении Ан-26 в Сирии погибли и наши земляки. Среди них — прапорщик Юрий Васильевич Масел из Новороссийска, старший лейтенант Александр Андреевич Шевченко из Крымска и уроженец Ейска капитан Сергей Владимирович Шейнцвит", — сказал Кондратьев.
Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким военнослужащих.
"Они погибли при исполнении воинского долга. Край окажет всю необходимую поддержку их семьям. По моему поручению, администрациями муниципалитетов сформированы рабочие группы по встрече и погребению. Родственникам будет оказана адресная помощь, краевые власти выплатят родным погибших по одному миллиону рублей", — добавил глава региона.
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