Тест RT о выдающихся женщинах 

8 марта 1908 года тысячи жительниц Нью-Йорка вышли на улицу. Они требовали сокращения рабочего дня, равных условий труда и введения всеобщего избирательного права. Спустя два года влиятельная коммунистка Клара Цеткин предложила учредить в память об этом событии международный женский день. Её идея успешно воплотилась в жизнь, однако со временем изначальное значение даты забылось. В наши дни 8 марта — праздник весны, любви и красоты. Предлагаем вам вспомнить женщин, которые оставили яркий след в истории человечества.