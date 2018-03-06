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Авиация Украины нарушила линию соприкосновения в Донбассе
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Авиация Украины нарушила линию соприкосновения в Донбассе 

Вести.Ru 6 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Мощный взрыв произошел на подконтрольной Киеву территории Донецкой области недалеко от линии соприкосновения, спустя 20 минут в нарушение Минских соглашений там был зафиксирован полет вертолета Вооруженных сил Украины.
Как передает ТАСС, об этом сообщил руководитель представительства провозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
По его словам, украинский вертолет появился южнее населенного пункта Марьинка, на расстоянии около 800 метров от линии фронта.
Тем самым, по словам Якубова Киев нарушил пункт № 7 Меморандума от 19 сентября 2014 года, запрещающий боевой авиации полеты вдоль всей линии соприкосновения на ширину 30 километров — зоны безопасности. Исключение сделано лишь для беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Сейчас СЦКК выясняет подробности происшествия.
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