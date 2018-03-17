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Досрочное голосование впервые прошло на месторождении им. Филановского в Каспийском море
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Досрочное голосование впервые прошло на месторождении им. Филановского в Каспийском море 

ТАСС 16 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
АСТРАХАНЬ, 17 марта. /ТАСС/. Досрочное голосование за кандидатов в президенты РФ состоялось на нескольких нефтяных объектах компании «Лукойл» в Каспийском море, в том числе впервые выборы федерального уровня прошли на месторождении имени Владимира Филановского. Всего проголосовало 424 человека, сообщили ТАСС в пресс-службе «Лукойл-Нижневолжскнефть» (100% дочернее предприятие «Лукойла»).
"Досрочное голосование проходило в течение двух дней на плавучем нефтехранилище, самоподъемной плавучей буровой установке «Нептун», на месторождении имени Юрия Корчагина, а также впервые выборы федерального уровня прошли на нефтяной платформе им. Владимира Филановского. Всего проголосовало 424 человека, это сотрудники нашей компании и подрядных организаций ", — уточнили в пресс-службе.
В организации голосования участвовали члены участковой избирательной комиссии, представитель облизбиркома и два наблюдателя. До нефтяных месторождений они добирались на вертолете (примерно 45 минут в пути). После завершения голосования переносные ящики с бюллетенями опечатали и вывезли вертолетом на сушу, на участок №346. После официального окончания голосования в Астраханской области, ящики вскроют, бюллетени опустят в комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые посчитают результаты в автоматическом режиме.
"Досрочное голосование на морских объектах «Лукойла» в Каспийском море прошло без нарушений. Также досрочно уже проголосовали военнослужащие одной из частей региона — это восемь человек", — уточнил председатель областной избирательной комиссии Игорь Коровин.
Месторождение имени Корчагина находится в 180 км от Астрахани, его ввели в эксплуатацию в апреле 2010 года, оно является первым проектом «Лукойла» на Северном Каспии. Извлекаемые запасы нефти на нем превышают 25 млн т. Месторождение имени В. Филановского, расположенное примерно в 190 км от Астрахани, запустили в октябре 2016 года. Его открыли в 2005 году и оно стало крупнейшим открытым в России за последнюю четверть века: его извлекаемые запасы составляют около 129 млн тонн нефти и 30 млрд куб. м газа.
Выборы президента РФ состоятся 18 марта этого года. В Астраханской области будут работать 579 избирательных участков, всего в регионе зарегистрированы 738 тыс. избирателей.
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