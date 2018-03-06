Армию Грузии научат шведской обороне 

Стокгольм с будущего года подключится к традиционным ежегодным учениям, проводимым НАТО и Грузией, заявил в Тбилиси министр обороны Швеции Петер Хультквист, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Хультквист обсудил перспективы сотрудничества с грузинским коллегой Леваном Изория. Было отмечено, что эксперт из Швеции уже работает в функционирующем в Грузии Учебном центре НАТО, передавая свой опыт.
Как отметил глава военного ведомства Грузии, его страна получила возможность участвовать в формате сотрудничества государств Скандинавии и Балтии.
«Грузинская сторона в процессе реформ максимально использовала опыт этих стран в организации тотальной обороны», — сказал Леван Изория, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.
Грузия в настоящее время реформирует систему резерва, поэтому в стране учитывают подобный опыт других государств.
Шведского министра примет глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили.