Армию Грузии научат шведской обороне

Хультквист обсудил перспективы сотрудничества с грузинским коллегой Леваном Изория . Было отмечено, что эксперт из Швеции уже работает в функционирующем в Грузии Учебном центре НАТО, передавая свой опыт.

Как отметил глава военного ведомства Грузии, его страна получила возможность участвовать в формате сотрудничества государств Скандинавии и Балтии.

«Грузинская сторона в процессе реформ максимально использовала опыт этих стран в организации тотальной обороны», — сказал Леван Изория, сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.

Грузия в настоящее время реформирует систему резерва, поэтому в стране учитывают подобный опыт других государств.