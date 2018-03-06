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ОДКБ насчитала 12 тысяч военных НАТО у границ России и Беларуси
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ОДКБ насчитала 12 тысяч военных НАТО у границ России и Беларуси 

Российская Газета 6 марта 2018
Фото: Мир24
НАТО развернуло у западных границ России и Беларуси около 12 тысяч военных с тяжелой техникой. Об этом заявил на пресс-конференции начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал — полковник Анатолий Сидоров.
По словам генерала, данная ситуация не может не беспокоить Москву и Минск. Он напомнил, что в прошлом году состоялась переброска натовских бригад вплотную к границам России и Беларуси.
"Только во второй половине 2017 года в Латвии, Литве, Эстонии и Польше завершено развертывание четырех батальонно-тактических групп многонационального состава. На польскую территорию переброшена бронетанковая бригада сухопутных войск США, в Румынии развернута многонациональная бригада. В Польше продолжается строительство базы ПРО, которая должна быть введена к концу 2018 года и достичь боевой готовности к середине 2019 года", — сказал Сидоров.
И добавил, что в Румынии уже поставлена на боевое дежурство американская база противоракетной обороны (ПРО). По его словам, в этом году в Европе планируется провести вдвое больше военных учений, чем в прошлом году.
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