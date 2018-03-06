На Дальнем Востоке разрабатывают новые технологии утилизации ядерных отходов

Новые технологии, которые разрабатывают российские ученые, и планомерная очистка территории позволили значительно уменьшить проблему уничтожения радиоактивных отходов на Дальнем Востоке. Еще 18 лет назад вопросы о том, как избавиться от списанных подводных лодок, очистить от радиации земли и обеспечить хранение загрязненных объектов, были среди главных экологических проблем региона.

Радиоактивные отходы в основном образуются здесь при эксплуатации, ремонте и утилизации надводных кораблей и подводных лодок Военно-морского флота с ядерно-энергетическими установками. Сегодня основные работы идут на Камчатке и в Приморье, где опасные объекты принимают, обезвреживают, в том числе с помощью специально разработанных сорбентов, и готовят к длительному хранению или утилизируют.

Разбор завалов

Сейчас отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами в регионе занимается Дальневосточный центр по обращению с ядерными отходами, филиал ФГУП «РосРАО». Он собирает все отходы, накопленные Военно-морским флотом и образовавшиеся при утилизации атомных подлодок и других кораблей, а также реабилитирует радиационно-опасные объекты в Приморье и на Камчатке.

К 2000 году, когда предприятие было создано, в регионе накопилось много серьезных экологических проблем. Необходимо было переработать жидкие радиоактивные отходы, реабилитировать загрязненные радиоактивными веществами земли, переданные предприятию, избавиться от отработавшего ядерного топлива с кораблей, а также провести много других, не менее сложных работ.

Как рассказал ТАСС главный специалист Дальневосточного центра по ядерной и радиационной безопасности Владимир Казьмин, за время работы предприятие успело вывезти за пределы Приморья 43 эшелона с отработавшим ядерным топливом, разместить с объектов ВМФ на безопасное хранение 157 радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ) и 121 из них отправить на утилизацию. Остальные 36 планируется вывезти в течение двух лет.

ДВЦ «ДальРАО» восстановил 7,3 тыс. квадратных метров земли, в частности загрязненных во время аварии на атомной подлодке Тихоокеанского флота в 1985 году (у пирса судоремонтного завода в бухте Чамжа). Теперь на предприятии нет территорий с радиоактивными отходами. Кроме того, Дальневосточный центр обеспечил безопасное хранение 69 трехотсечных реакторных блоков и 5 судов атомного технического обслуживания, а также переработал 3,2 тыс. кубометров накопленных ВМФ жидких радиоактивных отходов.

Все пойдет по плану

Основная задача предприятия теперь — плановые работы по завершению жизненного цикла атомных подводных лодок и других кораблей с ядерными энергетическими установками, а также судов атомного технического обслуживания. При этом твердые радиоактивные отходы фрагментируют и укладывают в контейнеры, которые помещают в специальные хранилища, а жидкие отходы перерабатывают на специальном комплексе.

Помимо этого, на Камчатке выгружают и готовят к перевозке в отделение Фокино ( Приморский край ) радиоактивные отходы из хранилищ, принятых от ВМФ. После переработки и кондиционирования в Приморье их вывезут из региона и передадут национальному оператору.

"Для снижения объемов, накопленных РАО, на территории предприятия ведется строительство современного центра кондиционирования и долговременного хранения. В процессе кондиционирования будут использоваться передовые технологии (плавка, сжигание, прессование, сепарация, цементация и другие)", — рассказал Казьмин.

Он также добавил, что жидкие радиоактивные отходы на предприятии перерабатывают с помощью уникальной технологии и сорбентов, которые изготавливают прямо в центре.

"На предприятии работает подготовленный высокопрофессиональный персонал, применяются самые современные технологии. Эффективность работы филиала в течение 17 лет подтверждается 100-процентным выполнением государственного оборонного заказа", — отметил собеседник.

Новые технологии и избавление от радиации

Технологию очистки с помощью сорбентов, которую используют специалисты ДВЦ «ДальРАО», разработали дальневосточные ученые из Института химии ДВО РАН. Сейчас они совместно с коллегами из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в рамках постановления правительства разрабатывают для Дальневосточного завода «Звезда» технологию переработки жидких радиоактивных отходов (ЖРО), в которой также планируется использовать сорбенты. «Звезда» — единственное на Дальнем Востоке предприятие, которое специализируется на ремонте, переоборудовании и модернизации атомных подводных лодок и кораблей с атомной энергетической установкой, а при этих работах образуются жидкие радиоактивные отходы, которые необходимо очищать.

"Основной задачей реализуемого в настоящее время проекта является создание и разработка новых, оригинальных методов, технологий и технологических комплексов очистки ЖРО, содержащих нефтепродукты и морскую воду. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что решение поставленной задачи возможно применением современных сорбционных методов очистки и доочистки жидких радиоактивных отходов, в частности, с помощью разрабатываемых наноструктурированных адсорбентов длительного использования", — сообщил ТАСС директор научно-образовательного центра «Судостроение и морская техника» Инженерной школы ДВФУ Денис Саланин.

По его словам, у отходов, которые образуются на «Звезде», сложный химический и радионуклидный состав. Они содержат разнообразные загрязнения, нефтепродукты, поэтому применять известные технологии переработки здесь не удается. Сейчас ученые разрабатывают новую, и с ее помощью будут получать сорбционно-реагентные материалы для очистки.

Пресс-служба ДВФУ ранее сообщала, что опытно-промышленные установки для производства сорбционных материалов и переработки ЖРО ученые должны представить к началу 2019 года. По ее данным, на российских предприятиях, где ведется переработка жидких отходов, используются в основном зарубежные материалы и оборудование.

"Благодаря разработке ученых ДВФУ и ДВО РАН, Дальневосточный завод «Звезда» сможет полностью отказаться от импортных аналогов при обращении с жидкими радиоактивными отходами в ходе ремонта и эксплуатации кораблей и подводных лодок. Также наноматериалы найдут широкое применение в сфере атомной, нефтехимической промышленности, машиностроения, транспорта и военно-промышленного комплекса", — отметили в пресс-службе вуза.

Исследования продолжаются

И хотя ситуация с радиоактивными отходами значительно улучшилась, говорят эксперты, тем не менее территории, которые могут негативно влиять на экологию региона, все же остаются. В целом обстановка стабильна, но это не значит, что работу можно прекратить, считает директор Академического департамента ядерных технологий ДВФУ Иван Тананаев.

"В Приморье эксперты не видят объектов, требующих экстремальных или срочных решений. Другое дело, все вопросы радиационной безопасности необходимо совершенствовать. На наш взгляд, перспективно создать в ДВФУ центр контроля над аэрозольными частицами, которые могут вовлекаться в трансграничный перенос, что было по отношению к распространению, например, рутения-106. А также продолжать исследования миграционного переноса радионуклидов в морской среде", — сообщил собеседник. ​