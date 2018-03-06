В школе № 875 состоялась встреча памяти святого праведного воина адмирала Феодора Ушакова

В ходе встречи прошли спортивные состязания учащихся 10-х классов с военнослужащими по шахматам и баскетболу.

По окончанию соревнований были вручены награды от Управы района Тропарево-Никулино и памятные подарки.

Во второй части встречи представитель храма Архистратига Михаила в Тропареве отец Андрей провел викторину на основе фильма «Святой с оружием в руках», посвященную жизни и военным доблестям основателя Черноморского флота — адмирала Феодора Ушакова.