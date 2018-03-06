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В школе № 875 состоялась встреча памяти святого праведного воина адмирала Феодора Ушакова
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В школе № 875 состоялась встреча памяти святого праведного воина адмирала Феодора Ушакова 

На Западе Москвы 6 марта 2018
Фото: На Западе Москвы
В ходе встречи прошли спортивные состязания учащихся 10-х классов с военнослужащими по шахматам и баскетболу.
По окончанию соревнований были вручены награды от Управы района Тропарево-Никулино и памятные подарки.
Во второй части встречи представитель храма Архистратига Михаила в Тропареве отец Андрей провел викторину на основе фильма «Святой с оружием в руках», посвященную жизни и военным доблестям основателя Черноморского флота — адмирала Феодора Ушакова.
Напомним, такие встречи проходят в рамках церковно-государственной образовательно-воспитательной Программы Управы района Тропарево-Никулино ЗАО г. Москвы «Военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в общеобразовательных учреждениях, войсковых частях и учебных заведениях Вооруженных Сил Российской Федерации при непосредственном участии Русской Православной Церкви».
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