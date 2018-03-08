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Командующий войсками 49-й общевойсковой армии ЮВО генерал-лейтенант Сергей Севрюков поздравил женщин с 8 Марта
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Командующий войсками 49-й общевойсковой армии ЮВО генерал-лейтенант Сергей Севрюков поздравил женщин с 8 Марта 

ТК «Звезда» 8 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В частях и соединениях армии активно работает более десяти женсоветов, объединяющих женщин-активисток.
Командующий войсками 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Сергей Севрюков поздравил женщин с Международным женским днем.
С особыми словами благодарности и глубокой признательности генерал-лейтенант Сергей Севрюков обратился к женщинам, связавшим свою судьбу с защитниками Отечества и разделившим с мужьями все тяготы и лишения военной службы, а также к матерям, чьи сыновья проходят военную службу в соединениях и воинских частях объединения.
В 2017 году свыше 60% военнослужащих по контракту женского пола получили в 2017 году отличные и хорошие оценки по физической подготовке. Это на 12% больше, чем в предыдущем году.
В частях и соединениях армии активно работает более десяти женсоветов, объединяющих женщин-активисток.
По традиции поздравление командующего войсками армии было подкреплено грамотами, ценными подарками, и цветами.
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