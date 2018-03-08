Командующий войсками 49-й общевойсковой армии ЮВО генерал-лейтенант Сергей Севрюков поздравил женщин с 8 Марта

В частях и соединениях армии активно работает более десяти женсоветов, объединяющих женщин-активисток.

Командующий войсками 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Сергей Севрюков поздравил женщин с Международным женским днем.

С особыми словами благодарности и глубокой признательности генерал-лейтенант Сергей Севрюков обратился к женщинам, связавшим свою судьбу с защитниками Отечества и разделившим с мужьями все тяготы и лишения военной службы, а также к матерям, чьи сыновья проходят военную службу в соединениях и воинских частях объединения.

В 2017 году свыше 60% военнослужащих по контракту женского пола получили в 2017 году отличные и хорошие оценки по физической подготовке. Это на 12% больше, чем в предыдущем году.

В частях и соединениях армии активно работает более десяти женсоветов, объединяющих женщин-активисток.

По традиции поздравление командующего войсками армии было подкреплено грамотами, ценными подарками, и цветами.