В Румынии заявили о «блестящем противостоянии» в Черном море

"Как страна-член НАТО и находясь в стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами, мы, конечно, очень внимательны и обеспокоены тем, что происходит в Черном море. Считаем, что в настоящее время Румыния является важнейшим элементом и поставщиком безопасности в Черном море, и поэтому мы и укрепляем наш потенциал… Мы знаем, что у нас есть хорошо продуманная программа, чтобы в любой момент продемонстрировать, что, как военный альянс, подготовлены здесь, в Черном море", — цитирует слова Фифора агентство.

Соответствующее заявление Фифор сделал в ответ на вопрос о новом российском вооружении, в том числе о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", которая, по словам президента России Владимира Путина, может преодолеть противоракетные системы.