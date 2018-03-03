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В Румынии заявили о «блестящем противостоянии» в Черном море
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В Румынии заявили о «блестящем противостоянии» угрозам в Черном море 

РИА Новости 3 марта 2018
Фото: AP Photo / Vadim Ghirda
Министр национальной обороны Румынии Михай Фифор считает Румынию важнейшим элементом и поставщиком безопасности в Черном море, который блестяще противостоит угрозам и вызовам в этом регионе, и заявляет о необходимости укреплять военный потенциал страны, передает агентство Agerpres.
Соответствующее заявление Фифор сделал в ответ на вопрос о новом российском вооружении, в том числе о межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", которая, по словам президента России Владимира Путина, может преодолеть противоракетные системы.
"Как страна-член НАТО и находясь в стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами, мы, конечно, очень внимательны и обеспокоены тем, что происходит в Черном море. Считаем, что в настоящее время Румыния является важнейшим элементом и поставщиком безопасности в Черном море, и поэтому мы и укрепляем наш потенциал… Мы знаем, что у нас есть хорошо продуманная программа, чтобы в любой момент продемонстрировать, что, как военный альянс, подготовлены здесь, в Черном море", — цитирует слова Фифора агентство.
По словам министра, Румыния в соответствии с важными программами оснащения продолжает "наращивать возможности в области обороны и сдерживания, которые есть у румынской армии в Черном море".
"Практически мы соседствуем с Российской Федерацией в Черном море, и хочу сказать, что ведется достаточно интенсивная гибридная война, которую ощущает и Румыния. Не говорю о кибервойне, существует и это. Армия Румынии готова противостоять этим вызовам, и считаем, что блестяще противостоим им в настоящее время", — отметил Фифор.
В четверг, представляя послание Федеральному Собранию, президент РФ Владимир Путин сообщил, что новый ракетный комплекс "Сармат" будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковыми, и самыми современными системами преодоления ПРО. По его словам, начата активная фаза испытаний нового ракетного комплекса.
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