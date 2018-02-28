Минобороны России пригласило военное руководство США и НАТО в Москву

НАТО. На форум по международной безопасности Россия позвала представителей оборонных ведомств стран Евросоюза

«Мы направили приглашения военному руководству США и послу США в Москве господину Джону Хантсману принять участие в форуме и изложить свои взгляды на международную безопасность», — сказал он.

Кроме того, приглашения были отправлены военно-политическому руководству НАТО и руководству военного комитета альянса.

«Хочу подчеркнуть, что, несмотря на приостановленное по инициативе западных стран взаимодействие по военной линии, мы пригласили на форум оборонные ведомства всех стран Евросоюза и НАТО», — подчеркнул Фомин.

По его словам, Россия идет на меры открытости и транспарентности, предоставляя партнерам свободную трибуну для выражения своей позиции.