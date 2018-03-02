Черноморский флот отразил нападение беспилотников

"В роли воздушного противника выступили беспилотные летательные аппараты из состава соответствующих подразделений Черноморского флота", — добавил Трухачев.

По сигналу центров управления средства противовоздушной обороны флота привели в готовность, в воздух подняли дежурные самолеты морской авиации. Расчеты дежурных смен постов ПВО обнаружили и классифицировали цели, а затем условно их уничтожили.