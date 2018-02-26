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Аргентинские моряки обстреляли китайское рыболовецкое судно
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Аргентинские моряки обстреляли китайское рыболовецкое судно 

РИА Новости 26 февраля 2018
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 26 фев — РИА Новости. Береговая охрана Аргентины обстреляла китайское рыболовецкое судно, которое вело незаконный промысел в морской экономической зоне страны, а затем преследовала его еще в течение восьми часов, сообщает в воскресенье мексиканский портал Excelsior.
Инцидент произошел в минувший четверг, раненых и убитых в результате стрельбы на судне нет, уточняет морская префектура Аргентины.
Посольство КНР в Буэнос-Айресе пока не сделало никаких заявлений по данному инциденту. Как сообщают аргентинские власти, решение открыть огонь было принято после того, как еще четыре судна КНР попытались атаковать корабли береговой охраны южноамериканской страны. Перед началом стрельбы из пулемета и корабельного орудия офицер аргентинского корабля сделал предупреждение в адрес китайского судна.
Однако судно-нарушитель, несмотря на огонь, попыталось уйти от преследования, длившегося восемь часов. Преследование было остановлено после специального распоряжения МИД Аргентины, в результате чего китайское судно скрылось.
В 2016 году аргентинские ВМС потопили китайское судно, которое вело незаконный вылов рыбы в 200-мильной экономической зоне страны, экипаж был спасен.
Кадры преследования китайской шхуны-нарушителя береговой охраной Аргентины
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