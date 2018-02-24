Железные ежи эстонской политики. Таллин отрепетирует всеобщую мобилизацию

Эстония начала подготовку к крупнейшим в своей истории военным учениям Siil 2018 ("Еж-2018"). Две недели в мае «учиться» будут более 13 тысяч эстонских военнослужащих, члены ополчения Кайтселийт ("Союз обороны") и представителей вооруженных сил 13 государств. Главная цель учений — проверка уровня готовности резервистов к действиям в условиях военного времени. По сути дела это репетиция всеобщей мобилизации. Поэтому основной контингент составят именно резервисты в количестве 6808 человек. Безусловно, призыв столь значительного количества людей на длительный срок станет изрядной головной болью для их работодателей. И именно к ним обратился премьер-министр страны с призывом способствовать участию их работников в учениях. Ну кто же откажет, когда сам глава правительства просит.

На эти учения стоит обратить внимание еще и потому, что они — одно из звеньев целой цепочки мероприятий, при помощи которых гражданскому населению страны настойчиво внушается мысль о возможном вооруженном конфликте с восточным соседом. Этих звеньев масса. Вот совсем недавно правительство Эстонской республики одобрило концепцию защиты населения страны.

По сути дела создан план так называемой гражданской обороны. Кроме того, что разработана система оповещения об опасности, создается общегосударственная кризисная телефонная линия, также будут разработаны специальные обучающие курсы для учащихся основной школы и гимназии. Населению страны рекомендовано создать для каждой семьи неприкосновенные запасы питания, топлива, а также заиметь то, что названо таинственно и непонятно — вспомогательные средства для автономного выживания.

Определяются маршруты и места возможной эвакуации, а также планируется создание сети убежищ и укрытий. Для системы здравоохранения разрабатывается отдельный план, согласно которому медики должны будут в случае военного конфликта в кратчайшие сроки развернуть пункты приема раненых.

Против кого мы так целенаправленно учимся воевать? За ответом далеко ходить не надо, потенциальный противник у Эстонии один — Россия . Она одновременно и враг, и благо, которое нужно холить и лелеять. Разговоры о возможной военной конфронтации сводятся к банальному набиванию карманов всех, кому удается пристроиться к пухнущему на глазах военному бюджету. Растут зарплаты у военных, растут закупки вооружения, а значит, растут и комиссионные у организаторов этих сделок. А народ, который без остановки пугают грядущими военными катаклизмами, лишают самого необходимого, урезая финансирование социальных программ. Технология обмана банальна и проста, однако работает практически безотказно. Чем все закончится? Хотелось бы думать, что когда-нибудь разум восторжествует. Хотя пока что ничего подробного не видно.

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