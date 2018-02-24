В Венесуэле начались масштабные военные учения

"Боливарианская армия Венесуэлы в защиту нашего суверенитета проводит развертывание своих подразделений с целью осуществлять и поддерживать контроль над военными операциями, чтобы подтвердить защиту нашей страны. Потому что наша свобода цены не имеет", — говорится в сообщении вооруженных сил в их микроблоге в Twitter.

Предполагается, что учения продлятся два дня, причем в форме гражданско-военного союза с привлечением гражданских лиц и организаций. Всего в них примут участие более 1 миллиона венесуэльцев, сообщает канал VTV.