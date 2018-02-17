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Лондон подписал соглашение для обслуживания C-17A Globemaster III
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Лондон подписал соглашение на $365 млн для обслуживания самолетов C-17A Globemaster III 

ТАСС 17 февраля 2018
Фото: Reuters
Министерство обороны Великобритании подписало соглашение с правительством США общей стоимостью £260 млн (около $365 млн) на обслуживание восьми военно-транспортных самолетов Boeing C-17A Globemaster III Королевских ВВС. Об этом в субботу информировала пресс-служба британского оборонного ведомства.
Двустороннее соглашение, рассчитанное до 2022 года, предусматривает обеспечение технического обслуживания самолетов, поставку комплектующих, а также поддержку со стороны США программ подготовки летных экипажей. Как подчеркнули в минобороны, данная сделка обеспечит Великобритании более 50 рабочих мест.
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