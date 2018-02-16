Россия усилит главную ударную силу на юге

Россия укрепит главную ударную силу на юге

Минобороны начало реорганизацию главной ударной силы на юге России — 58-й армии. В конце года на ее базе будут сформированы две новые мотострелковые дивизии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны.

Дивизии будут создаваться на базе существующих в настоящее время 19-й и 136-й отдельных мотострелковых бригад (омсбр) путем добавления дополнительных батальонов и полков.

В дивизию превратится 19-я Краснознаменная Воронежско-Шумленская орденов Трудового Красного Знамени и Суворова II степени отдельная мотострелковая бригада. Под Владикавказом для размещения частей дивизии будут отремонтированы и возвращены в строй сразу несколько военных городков. Новый гарнизон также появится в Моздоке.

136-я мотострелковая Уманско-Берлинская Краснознаменная орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада, дислоцированная в дагестанском Буйнакске, также будет преобразована в дивизию с новыми гарнизонами, в частности, для нужд дивизии будет использоваться база в селе Ботлих.

Предполагается, что новые дивизии будут вооружены новейшей техникой, в том числе боевыми машинами пехоты БМП-3 и танками Т-72Б3.