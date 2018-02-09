СМИ: Российский спецназ ответил на претензии японцев относительно Курил

В ответ на японский митинг, участники которого заявили о принадлежности Южных Курил Японии, российские военные подняли над Кунаширом российский флаг, сообщают СМИ и соцсети.

Как сообщает Telegram-канал «Майор и Генерал», флаг был водружен «над Южными Курилами в ответ на митинги в Токио, где японцы в очередной раз заявили, что острова принадлежат им».

Telegram-канал "Майор и Генерал"

«Русская весна» уточняет, что «большой флаг» был водружен на юге острова Кунашир.

Напомним, на островах Курильской гряды 7 февраля стартовали антитеррористические учения, в которых принимают участие более 2 тыс. военнослужащих, а также 500 единиц техники.