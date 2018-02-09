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Российский спецназ ответил на претензии японцев
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СМИ: Российский спецназ ответил на претензии японцев относительно Курил 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В ответ на японский митинг, участники которого заявили о принадлежности Южных Курил Японии, российские военные подняли над Кунаширом российский флаг, сообщают СМИ и соцсети.
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Как сообщает Telegram-канал «Майор и Генерал», флаг был водружен «над Южными Курилами в ответ на митинги в Токио, где японцы в очередной раз заявили, что острова принадлежат им».
Telegram-канал "Майор и Генерал"
«Русская весна» уточняет, что «большой флаг» был водружен на юге острова Кунашир.
Напомним, на островах Курильской гряды 7 февраля стартовали антитеррористические учения, в которых принимают участие более 2 тыс. военнослужащих, а также 500 единиц техники.
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