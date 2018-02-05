США провели масштабную разведоперацию у границ РФ

Два американских самолета-разведчика провели в понедельник, 5 февраля, длительные полеты у побережья Крыма и Краснодарского края. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на западные авиационные ресурсы.

Патрульный противолодочный самолет (морской разведчик) ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 169011, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, пролетел вблизи Новороссийска, курсировал вдоль российского побережья от Керченского пролива до Геленджика, совершил несколько пролетов вдоль южного побережья Крыма, а затем, встав в круг, курсировал вблизи Севастополя, а после пролетел вблизи западного побережья Крыма.

Днем к юго-западному побережью Крыма приблизился стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B с бортовым номером 11-2048. Утром он облетал юго-восток Украины, а затем через украинское воздушное пространство приблизился к границам России и несколько часов курсировал вдоль западного и южного побережья Крыма и Краснодарского края до Сочи.

Отмечается, что учитывая возможность ведения разведки на глубину до 300 км беспилотник в ходе многочасового полета мог наблюдать за всей территорией Крыма и большой частью Краснодарского края.