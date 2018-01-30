Соцсеть выдала секреты военной базы России

Социальная сеть выдала секреты российской военной базы в Сирии

Грандиозный скандал вокруг использования американцами современных гаджетов разгорается в Пентагоне. Выясняется, что невинные с виду устройства позволяют публично демонстрировать информацию, раскрывающую секреты американских военных баз. К сожалению, не только американских — среди прочего речь идет и о российской военной базе в Сирии.

Интерактивная карта для отслеживания маршрутов людей с фитнес-трекерами Global Heat Map рассекретила данные о военных базах США по всему миру, сообщила в понедельник Washington Post . Речь идет об «опасной и чувствительной информации», подчеркнула газета. Американские солдаты и не подозревали, что во время пробежек выдавали секреты.

Карта была еще несколько лет назад запущена социальной сетью для спортсменов Strava. Она с помощью GPS отслеживает маршруты пользователей браслетов для фитнеса, таких как Fitbit и Jawbone, а также тех, кто загрузил соответствующее приложение на свой смартфон или планшет. Таким образом пользователи могут создавать собственные пути для пробежек или велопробегов, которые доступны и другим — чтобы посмотреть и воспользоваться чужими маршрутами. Как сообщают в самой соцсети, количество ее участников достигло 27 млн человек по всему миру. В итоге теперь пользователи Twitter соревнуются в обнаружении подробностей внутренней жизни американских и российских баз.

Автор Washington Post, а вслед за ними и репортеры газеты ВЗГЛЯД нашли на карте не только американских военных, но и российских. В частности, там отчетливо виден и периметр российской базы Хмеймим в Сирии. Американская газета предположила: это тоже спортивные дорожки или обычный маршрут патрулей.

Напомним, в конце декабря — начале января Хмеймим дважды подвергался нападениям. Первый раз — при помощи минометов, второй — беспилотников.

Боевой биатлон

Как известно, и раньше в прессе возникали скандалы, когда российские военные размещали в соцсетях — к примеру, в «Одноклассниках» или «ВКонтакте» — секретную информацию, например свои селфи на фоне боевой техники. Но информация о маршрутах патрулей внутри базы в Сирии оказалась в публичном доступе, похоже, впервые.

Теперь же карта Global Heat Map доказывает, что как минимум один российский или сирийский военный на Хмеймиме также пользуется подобным фитнес-браслетом либо же смартфоном или планшетом с таким приложением.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по этому поводу лишь отметил, что ничего не знает о наличии на карте маршрутов российских военных и слышал только про американских. «То, что использование облачных технологий в различных приложениях, связанных с повседневной жизнью, здоровьем, фитнесом и т. д., безусловно, делает действия любого человека максимально прозрачными, это очевидно», — добавил Песков. По его словам, в России это принимают во внимание.

Военный эксперт Виктор Мураховский выразил сомнения в том, что на карте достоверно идентифицированы российские военные. Он уверен, что таких ошибок, как американцы, наши не допускают.

«У нас строже контроль. Зайдите в соцсети, посмотрите, как прибивают гвоздиком в российских воинских частях даже внутри РФ пронесенный на территорию смартфон, — сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. — Там, где действительно серьезные объекты с соответствующим уровнем доступа, территория покрывается системами РЭБ, которые глушат все виды связи и навигации».

Мураховский уверен, что браслетами в массовом порядке российские военные пользоваться не могли, в отличие от американцев.

В любом случае данными сведениями теперь могут воспользоваться бандформирования. «Тем самым под угрозу ставятся жизни американских военных, прежде всего с точки зрения возможных террористических атак», — резюмировал он. В то же время эксперт признал, что единичные случаи проноса устройств на закрытые объекты случаются.

«Американская авиабаза построена в 2016 году недалеко от деревни Сабит, в 35 км к югу от Кобани, для поддержки операций Демократических сил Сирии против ИГИЛ*», Сам скандал начался с того, что 20-летний студент из Австралии Нэтан Русер решил проверить, отражает ли Global Heat Map, которая была обновлена в ноябре, тренировки американских солдат в Сирии, и был потрясен результатом. Он написал о своем открытии в Twitter: «Strava опубликовала глобальную карту… Выглядит красиво, но это проблема для сохранения секретности операций. Базы США легко идентифицировать». Затем к нему присоединились и другие пользователи.

— написал Mr Ghostly. «Вот посты вокруг Мосула (или это местные жители, которые бегают кругами вокруг своих домов)», — добавляет Tobias Schneider. Кроме Сирии и Ирака пользователи нашли на карте и военные объекты США в Афганистане, а также дислокацию батареи противоракетных комплексов Patriot в Йемене.

Журналист Daily Beast Адам Ронсли предположил, что приложение раскрыло расположение базы ЦРУ в Могадишо, столице Сомали. Журналисты также обнаружили базу Сил специальных операций США в регионе Сахель в Африке.

Кстати, Пентагон сам активно стимулировал пользоваться фитнес-браслетами. В 2013 году ведомство раздало своим сотрудникам 2,5 тыс. таких браслетов в рамках кампании по борьбе с ожирением. Конечно же, это все отнюдь не означало, что их надо использовать на режимных объектах, но в самом минобороны США возможность такого развития событий, видимо, не учли.

Само по себе расположение и российской, и американской базы и в Хмеймиме, и в Кобани — давно не секрет. Интерес для противника представляет больше внутренний распорядок базы — то, что скрывается за забором и колючей проволокой. «Быстрое развитие новых и инновационных информационных технологий улучшает качество нашей жизни, но также создает потенциальные вызовы оперативной безопасности и защите войск», — признали в Центральном командовании США. Там отметили, что обновляют нормы режима секретности касательно беспроводных технологий и приложений, а также напомнили, что такие технологии запрещены на определенных объектах, а также во время выполнения определенных действий.

Если знать самые частые маршруты передвижения людей, найти удобное место для внезапной засады становится гораздо проще. Этого мнения, например, придерживается бывший офицер британской армии Ник Уотерс. «Обеспечение безопасности операций и личной безопасности провалено, — цитирует его сайт „Радио Свобода“. — Маршруты патрулей, изолированные места их дислокации, множество разведданных, которые могут быть использованы противником».