В Минобороны объяснили сокращение призыва в ВДВ

В Минобороны сокращение призыва в ВДВ объяснили ростом числа контрактников

"Воздушно-десантные войска год от года становятся все более профессиональным родом войск. Корпус профессионалов, увеличиваясь с каждым годом, неумолимо уменьшает удельный вес проходящих службу по призыву. Так, к концу января текущего года для ВДВ очередная призывная компания завершилась принятием Военной присяги для около 5 тыс. военнослужащих. Уже есть соединения, куда пришло лишь около 100 призывников или их вообще не распределяли", — отметили в военном ведомстве. Значительно меньше новобранцев, чем еще несколько лет назад, пришли в результате завершившегося призыва в Воздушно-десантные войска (ВДВ). Это, как пояснили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России , связано с постоянным увеличением числа контрактников.

В Минобороны пояснили, что за последние четыре года число граждан, необходимых ВДВ для службы по призыву, сократилось в два раза. Конкурс же среди призывников, желающих служить в ВДВ, многократно увеличился. Контингент контрактников пополняется, в том числе, и за счет военнослужащих-срочников: некоторые призывники решают остаться в рядах профессиональных военных и подписывают контракт.

За период своей службы военнослужащие по призыву успевают совершить до 10 прыжков с парашютом и поучаствовать в масштабных учениях, отметили в Минобороны.