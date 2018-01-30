Ещё
В Минобороны объяснили сокращение призыва в ВДВ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минобороны сокращение призыва в ВДВ объяснили ростом числа контрактников 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Значительно меньше новобранцев, чем еще несколько лет назад, пришли в результате завершившегося призыва в Воздушно-десантные войска (ВДВ). Это, как пояснили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, связано с постоянным увеличением числа контрактников.
"Воздушно-десантные войска год от года становятся все более профессиональным родом войск. Корпус профессионалов, увеличиваясь с каждым годом, неумолимо уменьшает удельный вес проходящих службу по призыву. Так, к концу января текущего года для ВДВ очередная призывная компания завершилась принятием Военной присяги для около 5 тыс. военнослужащих. Уже есть соединения, куда пришло лишь около 100 призывников или их вообще не распределяли", — отметили в военном ведомстве.
В Минобороны пояснили, что за последние четыре года число граждан, необходимых ВДВ для службы по призыву, сократилось в два раза. Конкурс же среди призывников, желающих служить в ВДВ, многократно увеличился. Контингент контрактников пополняется, в том числе, и за счет военнослужащих-срочников: некоторые призывники решают остаться в рядах профессиональных военных и подписывают контракт.
За период своей службы военнослужащие по призыву успевают совершить до 10 прыжков с парашютом и поучаствовать в масштабных учениях, отметили в Минобороны.
ТАСС: последние новости
Подразделения МО РФ подняты по тревоге на Северном Кавказе для тренировки США осудили ратификацию оборонного соглашения между Россией и Южной Осетией Более 500 военнослужащих уничтожили с помощью "Аистенка" бандгруппу на учениях на Урале
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Совфеде заявили о разрыве отношений с Вашингтоном755
В «Кремлевский доклад» вошло все руководство правительства685
Русская смерть: Зачем России Ту-16056
Собчак вышла из себя после вопроса о «мелких гаденышах»776
Дачникам готовят новые сюрпризы163
Видео
04:34
В «Кремлевский доклад» вошло все руководство правительства
Политика Другое
01:00
Секреты «Фехтовальщика» Су-24 собрали на видео
Оружие Армия
02:20
В ДНР соединили мину с гранатой и показали ее журналистам
Армия
00:30
Огромная конструкция рухнула на пассажиров метро в Тбилиси
Происшествия
00:58
Свадьбу Тарасова назвали провалом
Шоу-бизнес
00:52
У Табакова начались судороги
Шоу-бизнес
00:00
Намыливающаяся в ванной крыса ошеломила Сеть
Общество
00:48
Русская смерть: Зачем России Ту-160
Оружие Статьи
01:00
Секреты «Фехтовальщика»: всё о главном бомбардировщике РФ
Оружие Армия
01:51
Синоптики рассказали о погоде на 30 января
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение