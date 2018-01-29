Войска ЮВО подняты по тревоге

Подразделения МО РФ подняты по тревоге на Северном Кавказе для тренировки

"Весь личный состав общевойсковой армии поднят по тревоге, в тренировке задействовано около 4 тысяч единиц военной техники и вооружения", — сказал Астафьев. Весь личный состав 58-й общевойсковой армии, дислоцированной на Северном Кавказе и в Южной Осетии, поднят по тревоге в рамках занятий по боевой готовности. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

В понедельник военнослужащие, в частности, отработают действия по подготовке техники к выходу из парка и выдвинутся в районы сосредоточения, уточнил он.

Позднее в назначенных районах проверяющие оценят практику маскировки, навыки инженерной подготовки военнослужащих, а также их действия по подготовке техники и вооружения к выполнению подразделениями боевых задач по предназначению.