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Войска ЮВО подняты по тревоге
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Подразделения МО РФ подняты по тревоге на Северном Кавказе для тренировки 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Весь личный состав 58-й общевойсковой армии, дислоцированной на Северном Кавказе и в Южной Осетии, поднят по тревоге в рамках занятий по боевой готовности. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
"Весь личный состав общевойсковой армии поднят по тревоге, в тренировке задействовано около 4 тысяч единиц военной техники и вооружения", — сказал Астафьев.
В понедельник военнослужащие, в частности, отработают действия по подготовке техники к выходу из парка и выдвинутся в районы сосредоточения, уточнил он.
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Позднее в назначенных районах проверяющие оценят практику маскировки, навыки инженерной подготовки военнослужащих, а также их действия по подготовке техники и вооружения к выполнению подразделениями боевых задач по предназначению.
Итогом недельных занятий и тренировок станет выработка единых требований по боевой готовности в условиях оптимизации управления, повышения оперативности и эффективности использования сил и средств, отметил Астафьев.
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