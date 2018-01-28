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ВКС РФ уничтожили главарей боевиков в Идлибе
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ВКС России уничтожили главарей боевиков в Идлибе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В сирийском Идлибе уничтожены четыре полевых командира боевиков. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.
По данным неофициальных источников, в результате атаки Военно-космических сил (ВКС) России погибли командиры группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», созданной на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры» — Абу Мусаб Сури, Абу Мухаммад аз-Зайим, Абу Басир Дар Азза и Абу Убайда
Ликвидированные террористы координировали действия своих подопечных на фронте у города Абу ад-Духур, где уже несколько недель идут ожесточенные бои с сирийской армией.
20 января стало известно, что правительственные войска отбили авиабазу Абу Духур в Идлибе у «Хайат Тахрир аш-Шам». Группировка подтвердила эту информацию 24 января, заявив, что основной причиной подобной неудачи стало то, что часть боевиков покинула этот район и отправилась в Африн для помощи туркам в операции против курдов.
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Турция объявила о начале операции «Оливковая ветвь» в Африне 20 января, по данным источников, ей помогают боевики «Сирийской свободной армии». Анкара считает террористами представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженные Отряды народной самообороны (YPG). 27 января президент Турции Реджеп Эрдоган допустил, что турецкие войска продолжат наступление на сирийские территории после взятия Африна.
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