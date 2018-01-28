ВКС РФ уничтожили главарей боевиков в Идлибе

ВКС России уничтожили главарей боевиков в Идлибе

В сирийском Идлибе уничтожены четыре полевых командира боевиков. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

По данным неофициальных источников, в результате атаки Военно-космических сил (ВКС) России погибли командиры группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», созданной на базе запрещенной в России « Джабхат ан-Нусры » — Абу Мусаб Сури, Абу Мухаммад аз-Зайим, Абу Басир Дар Азза и Абу Убайда

Ликвидированные террористы координировали действия своих подопечных на фронте у города Абу ад-Духур, где уже несколько недель идут ожесточенные бои с сирийской армией.

20 января стало известно, что правительственные войска отбили авиабазу Абу Духур в Идлибе у «Хайат Тахрир аш-Шам». Группировка подтвердила эту информацию 24 января, заявив, что основной причиной подобной неудачи стало то, что часть боевиков покинула этот район и отправилась в Африн для помощи туркам в операции против курдов.