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США не смогут отразить ядерный удар РФ
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США признали невозможность отразить ядерный удар России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Конгрессмен-республиканец Элис Стефаник признала неспособность наземной системы ПРО США отразить массированный ракетный ядерный удар со стороны России, Китая, КНДР или Ирана. Об этом она написала в своей колонке в Washington Examiner.
«По сути, наши системы противоракетной обороны пытаются поразить пулю пулей, оставляя слишком мало пространства для ошибки, — полагает сенатор. — Тесты показали, что имеющиеся у США возможности не позволяют сдерживать все ракетные атаки».
Стефаник перечисляет главные уязвимости американской наземной системы ПРО. В частности, только 10 из 18 испытаний системы ПРО оказались успешными (эффективность 56 процентов), причем «ни один из тестов не проводился в реалистичной среде, которая точно имитирует фактическую атаку МБР», а также «не включали использование активных контрмер и не имитировали потенциальную траекторию северокорейской Hwasong-15».
Кроме того, наземная система ПРО США основана на двух базах (на Аляске и в Калифорнии), включающих суммарно 44 перехватчика, что оставляет незащищенным восточное побережье. Запуск для гарантированного уничтожения одной МБР противника четырех перехватчиков, по мнению Стефаник, еще больше «ухудшает способность защитной системы отслеживать и уничтожать любые последующие атаки МБР». Конгрессмен отмечает, что использование КНДР, Ираном или «другим противником» ложных мишеней также снижает эффективность наземной системы ПРО США.
По мнению Стефаник, угрозу для США представляют не только КНДР и Иран, но и Россия, и Китай. «Эти противники бросают нам вызов на всех фронтах, стремясь расширить свое геополитическое влияние и подорвать интересы национальной безопасности США», — отмечает политик.
Для усиления защиты США политик предлагает разместить противоракеты в Форт-Драме (город Нью-Йорк), где расположена 10-я горная дивизия СВ США.
Ранее старший научный сотрудник по программам защиты института Heritage Foundation, офицер ВМС США в отставке Томас Каллендер посчитал создаваемый Россией подводный плавательный аппарат «Статус-6» с ядерной боеголовкой мощностью до 100 мегатонн вызовом, на который у ВМС США пока нет ответа.
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