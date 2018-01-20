Ещё
Путина попросили ввести войска в Косово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сербии попросили Путина ввести войска в Косово 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters

Пророссийское движение «Сербская лига» (Српска лига) обратилось к властям Сербии с просьбой инициировать переговоры с Москвой о появлении российских миротворцев в Косово. Об этом сообщается на сайте движения.

По словам председателя «Сербской лиги» Александра Джурджева, миссия ООН и силы европейской миссии EULEX в Косово «не могут защитить сербский народ от действий албанских террористов, хотя их главная роль заключается в сохранении мира, стабильности и обеспечении безопасности населения». В связи с этим Джурджев призвал правительство Сербии воспользоваться правом, предоставляемым резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, и разместить в Косово 999 сербских солдат.

Он также предложил начать переговоры о размещении в Косово миротворцев из России, чтобы «предотвратить ужасные убийства сербов и уничтожение имущества».

«"Сербская лига" призывает исполнительную и законодательную власть нашей страны, правительство и парламент обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой подключиться к процессу разрешения ситуации, и, по аналогии с моделью решения кризиса в Сирии, подписать соглашение между Сербией и Россией», — пояснил Джурджев.

16 января в Косово застрелили одного из лидеров сербской партии «Свобода, демократия, правда» Оливера Ивановича. После этого Сербия и Косово приостановили возобновление переговоров в Европейском союзе, которые прекратились в марте 2017 года.

В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии, однако Белград отказался признать это решение. Сербия считает Автономный край Косово и Метохию, как называется регион в конституции, частью своей территории. Россия независимость Косово также не признает.

В 1999-м в Косово по решению Совета Федерации были направлены 3,6 тысячи миротворцев. К тому времени там также находились 400 российских военных из числа контингента в Боснии и Герцеговине, которые ранее совершили марш-бросок в Приштину. Миссия продлилась до 24 июля 2003 года.

Lenta.ru: последние новости
Украинскую армию насытят беспилотниками и ракетами Россия испытала «Змея Горыныча» в Прибалтике В Азербайджане показали прибывшую из России военную технику
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молдавия готовит России многомиллиардный иск
Миллион на переезд: россиян отправляют в Магадан
В Одесской области прогремел взрыв
Кирилл «руки-базуки» встретился с кумиром
Сбербанк подал в суд на покойников
Видео
00:35
Тело Шаинского доставили в Москву
Шоу-бизнес
00:36
«Синтольный качок» покрасил волосы в цвета флага Украины
Шоу-бизнес
02:15
Известный актер высказался по поводу скандала с курсантами
Общество
00:36
Кирилл «руки-базуки» встретился с кумиром
Шоу-бизнес
02:53
Желавшая примкнуть к ИГ Караулова раскаялась
Происшествия
02:03
«Страшно идти в школу»: как живет Улан-Удэ после ЧП
Общество Статьи
01:35
Турки пошли в атаку на курдов и понесли потери
Происшествия
00:35
Анисину разнесли в пух и прах
Шоу-бизнес
00:22
Увидевшая впервые снег корова пустилась в пляс
Интернет
00:49
В Китае заработал самый большой в мире очиститель воздуха
Азия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение