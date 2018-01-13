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Украинские корабли в Крыму
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Украинские корабли в Крыму 

Рамблер 11 часов назад
Состояние около 20 кораблей в Севастополе, входивших ранее в состав Военно-морских сил Украины (ВМСУ), было еще в 2014 году плачевным, их восстановление потребует больших финансовых затрат
1/9  Состояние около 20 кораблей в Севастополе, входивших ранее в состав Военно-морских сил Украины (ВМСУ), было еще в 2014 году плачевным, их восстановление потребует больших финансовых затрат, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
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2/9  Ранее командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму, была в рабочем состоянии, решение о ее возвращении будет принимать руководство страны.
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3/9  По словам собеседника агентства, большой десантный корабль "Константин Ольшанский" еще с 2013 года нуждался в капитальном ремонте, при этом обслуживание флота Украины обычно сводилось к банальному "освоению" выделенных на ремонт средств.
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4/9  "Ярким примером заботы Украины о своем флоте служила дизельная подводная лодка "Запорожье", которая номинально числилась на балансе ВМСУ, при этом с базы на базу ее перемещали на буксире. Она и сегодня стоит на приколе в Севастополе", — заметил Белик.
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5/9  По мнению депутата, транспортировка, попытка ввести в строй и дальнейшее содержание этих судов затратно для бюджета Украины.
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6/9  Тем не менее, считает Белик, руководство Украины может пойти на этот шаг, чтобы вновь "освоить огромные деньги под лозунгом возвращения из "оккупированного Крыма" своей "боевой мощи".
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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии, для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов.

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