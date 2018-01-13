Украинские корабли в Крыму 

1/9 Состояние около 20 кораблей в Севастополе, входивших ранее в состав Военно-морских сил Украины (ВМСУ), было еще в 2014 году плачевным, их восстановление потребует больших финансовых затрат, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. РИА Новости Фото:

2/9 Ранее командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму, была в рабочем состоянии, решение о ее возвращении будет принимать руководство страны. ТАСС Фото:

3/9 По словам собеседника агентства, большой десантный корабль "Константин Ольшанский" еще с 2013 года нуждался в капитальном ремонте, при этом обслуживание флота Украины обычно сводилось к банальному "освоению" выделенных на ремонт средств. РИА Новости Фото:

4/9 "Ярким примером заботы Украины о своем флоте служила дизельная подводная лодка "Запорожье", которая номинально числилась на балансе ВМСУ, при этом с базы на базу ее перемещали на буксире. Она и сегодня стоит на приколе в Севастополе", — заметил Белик. РИА Новости Фото:

5/9 По мнению депутата, транспортировка, попытка ввести в строй и дальнейшее содержание этих судов затратно для бюджета Украины. РИА Новости Фото: