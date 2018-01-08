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Курящие возле Т-64 украинские военные подожгли танк
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Курящие возле Т-64 бойцы ВСУ подожгли танк и чуть не погибли сами 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: AP Photo / Sergei Chuzavkov

Украинские военные переливали бензин на корпусе танка, при этом курили и подсвечивали себе зажигалкой.

Во время учений украинских военных под руководством командующего так называемой АТО на Донбассе Михаила Забродского, нерадивые бойцы подорвали только что возвращенный из ремонта Т-64. Об этом рассказал представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передает «Русская Весна».

ЧП произошло 2 января в зоне ограничения, в которой, помимо прочего, вообще запрещено размещение тяжелого вооружения. По словам Басурина, прямо на корпусе танка переливали бензин, при этом военные 28-й отдельной гвардейской механизированной бригады курили и подсвечивали себе зажигалкой.

«Вспыхнувшая ветошь и потеки бензина подожгли трансмиссию танка, огонь распространился с большой скоростью и боекомплект танка детонировал. В результате, кроме танка Т-64, потери вооружения составили два автомата АКСУ-74 — это оружие членов экипажа, который едва успел укрыться от взрыва и был контужен», — заявил Басурин.

В настоящее время атошники находятся в госпитале, добавил представитель оперативного командования ДНР.

Басурин также отметил, что за прошедшие сутки обстрелу со стороны ВСУ подвергся район Ясиноватой, по которому украинские военные применили вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

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