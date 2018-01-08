Группировка НАТО в Литве будет усилена

Группировка НАТО в Литве будет усилена 250 французскими военнослужащими. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление пресс-секретаря Минобороны Литвы Асты Галдикайте.

По ее словам, французские военные сформируют одну из маневренных рот батальона под немецким командованием. Ожидается, что в Литву из Франции уже в января также будут переброшены танки Leclerc и боевые машины пехоты (БМП) VBCI.

5 января сообщалось, что четыре истребителя F-16 Fighting Falcon Военно-воздушных сил (ВВС) Дании сменят американских летчиков на дежурстве в Прибалтике в рамках миссии воздушной полиции НАТО. С 1 сентября 2017 года миссию выполняли истребители ВВС США F-15 с авиабазы в литовском городе Шяуляй. Датские экипажи были переброшены в Литву с авиабазы Скридструп.

Месяцем ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявил, что НАТО разместила в Прибалтике, странах Восточной и Северной Европы около десяти тысяч военных и сотни единиц военной техники и авиации. «На сегодняшний день альянс фактически формирует в Европе базу для развертывания, в случае необходимости, наступательной группировки», — пояснил он.