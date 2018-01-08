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Фрегат Британии хочет перехватить российский флот
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Британский фрегат направился на перехват российского флота, пишут СМИ 

Парламентская газета 41 минуту назад
Фото: Reuters

Руководство Военно-морского флота Великобритании направило фрегат Westminster на перехват российских кораблей, которые зашли 8 января в Ла-Манш, пишет газета Daily Mail.

По данным издания, британский военный фрегат будет сопровождать российские суда весь период их нахождения в акватории пролива. Его задачей также будет не подпустить россиян к территории страны.

В декабре британский фрегат также сопроводил российский военный корабль в Северном море.

6 января Пентагон разместил в интернете видео сопровождения двух российских истребителей в Балтийском регионе экипажами 493-й истребительной эскадрильи 48-й авиационной группы ВВС США, базирующейся на британской авиабазе Лейкнхет.

В российском Минобороны, комментируя «перехват», подчеркнули, что российский самолёты выполняли учебные манёвры над Балтикой, не нарушая воздушное пространство других государств. В военном ведомстве также заметили, что учения были согласованы с представителями НАТО.

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